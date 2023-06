Theo saluta Ibra: "È stato un piacere giocare insieme a te"

Theo Hernandez, all'indomani dell'annuncio di Zlatan Ibrahimovic di lasciare il calcio giocato, ha pubblicato questo messaggio su Twitter per salutare l'attaccante svedese con cui ha condiviso gli ultimi tre anni e mezzo in rossonero: "Sempre Ibrahimovic! È stato un piacere giocare insieme a te".

Sempre @Ibra_official! It's been a pleasure to play alongside you #SempreMilan https://t.co/7yc78axFkm pic.twitter.com/y1vRW8Iz4B