Theo saluta il 2022: "Che anno! 2023, siamo pronti"

Per Theo Hernandez il 2022 è stato un anno davvero niente male: rinnovo e scudetto con il Milan, con il gol all'Atalanta che è diventato un po' il simbolo della cavalcata rossonera verso il diciannovesimo titolo, e finale Mondiale raggiunta con la sua Francia. Nell'ultimo giorno dell'anno il terzino rossonero scrive: "Ciao 2022, che anno. 2023, siamo pronti. Auguro il meglio a tutti".

