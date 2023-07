Theo saluta Tonali: "In bocca al lupo per la tua nuova avventura amico mio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle, da ieri è ufficiale. Oggi Theo Hernandez, tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, ha salutato l'ormai ex compagno con una foto insieme e scrivendo: "In bocca al puo per la tua nuova avventura amico mio".