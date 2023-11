Theo si esalta dopo il PSG: "Che notte di Champions League"

vedi letture

Theo Hernandez contro il PSG ha fornito un'ottima prova, come tutta la squadra rossonera, fornendo l'assist decisivo per la rete di Giroud. Il terzino francese ha esultato sui social, non riuscendo a contenere la sua gioia e il suo entusiasmo: "Che notte di Champions League", scritto letteralmente a carattere cubitali. Theo si è tolto la soddisfazione di battere il fratello Lucas che lo aveva sconfitto nella gara di andata.