Theo si prepara per la Salernitana: "Lavoro a Milanello"

A due giorni dalla sfida contro la Salernitana di Davide Nicola, match che segnerà la ripresa della Serie A nel 2023, la squadra anche questa mattina si è allenata per preparare al meglio la partita contro i campani di mercoledì. Anche Theo Hernandez, rientrato solo il 30 in Italia, è in gruppo e punta ad una maglia da titolare. Il terzino posta sui suoi social alcune foto della sessione di oggi e scrive: "Lavoro a Milanello".