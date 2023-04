Theo sicuro: "Il Milan può vincere la Champions League"

MilanNews.it

Theo Hernandez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Champions League con il Napoli, soffermandosi anche sulla possibilità di vincere la Champions League con il Milan: "Sì possiamo vincerla, ma ora pensiamo alla gara di domani. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare, abbiamo lavorato bene. Il futuro poi non si sa, pensiamo solo a domani".