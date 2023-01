Theo sorride al nuovo anno e al suo ritorno a Milanello: la foto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Theo Hernandez è tornato a Milanello nella giornata del 30 dicembre insieme a Giroud, quando i compagni erano impegnati in Olanda nell'amichevole contro il Psv. Dopo un paio di giorni passati tra allenamenti in gruppo e a parte per recuperare i due calciatori francesi oggi si sono allenati per l'intera durata della sessione con i compagni. Theo ha pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae sorridente all'allenamento di oggi, carico per ripartire in rossonero.