Theo su Brahim al Real: "Lo merita. E' un grande amico: sono felice per i suoi successi"

Theo Hernandez, dopo un inizio di stagione un po' in sordina, con alcune partite giocate da difensore centrale ha ritrovato la fiducia ed è tornato a essere il giocatore determinante che abbiamo conosciuto, anche sulla fascia sinistra. Questa mattina il terzino rossonero, uno dei leader tecnici e morali dello spogliatoio del Milan, è stato intervistato da AS, uno dei maggiori quotidiani spagnoli. Di seguito alcune delle sue risposte più significative, sul futuro, su Pioli, su Ibra e tanto altro.

Su Brahim Diaz: "Dal momento in cui è arrivato a Milano abbiamo avuto una grande connessione, sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo passato molti momenti molto belli insieme e sono molto felice di come stiano andando le cose per lui. Lo merita. So che ha lavorato molto duramente e so anche che ha il livello necessario per giocare al Real Madrid. Mantengo i contatti? Certo che sì, è un grande amico. La nostra amicizia va oltre il campo e la verità è che nell'aspetto sportivo ho potuto dargli pochi consigli, dato che lui ha molto chiare le sue mete e come raggiungerle. Sono molto felice per i suoi successi.".