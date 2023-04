Theo su Leao: "È lui che deve decidere il suo futuro". E poi scherza con Pioli: "Rafa deve migliorare, ma questo tocca al mister..."

MilanNews.it

Theo Hernandez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Champions League con il Napoli, parlando anche di Rafael Leao e Kylian Mbappé: "Leao e Mbappè sono due grandi giocatori. Ho la fortuna di giocare con tutti e due, è vero che Rafa deve migliorare in qualche aspetto ma questo tocca al mister (ride, ndr). Poi per il futuro è lui che deve decidere".