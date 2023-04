Theo sui social prima del Bologna: "Pronto per questa nuova sfida"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Theo Hernandez ha pubblicato, come di consueto, un tweet in vista della partita, oggi contro il Bologna al Dall'Ara alle 15. Il terzino francese alla grafica ha accompagnato le seguenti parole: "Pronto per questa nuova sfida". Theo non dovrebbe comunque partire dal primo minuto, rimanendo a riposo in panchina in vista della Champions.