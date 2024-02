Theo: "Sul campo non mi sento inferiore a nessuno. Da difensore centrale..."

vedi letture

Theo Hernandez, dopo un inizio di stagione un po' in sordina, con alcune partite giocate da difensore centrale ha ritrovato la fiducia ed è tornato a essere il giocatore determinante che abbiamo conosciuto, anche sulla fascia sinistra. Questa mattina il terzino rossonero, uno dei leader tecnici e morali dello spogliatoio del Milan, è stato intervistato da AS, uno dei maggiori quotidiani spagnoli. Di seguito alcune delle sue risposte più significative, sul futuro, su Pioli, su Ibra e tanto altro.

Sull'esperienza da difensore centrale: "La verità è che ho sempre giocato come terzino e è la posizione in cui mi trovo più a mio agio. Tuttavia, da quando sono arrivato a Milano, ho posto molto enfasi nel migliorare il mio gioco difensivo e questo fa sì che mi senta più a mio agio in quella posizione di quanto potessi immaginare all'inizio. Mi sono dimostrato che posso giocare ad un buon livello anche in quella posizione".

Vedi un terzino migliore di te? "Non credo che mi spetti a me dare un verdetto al riguardo. Qualcosa che posso dire è che lavoro giorno dopo giorno per continuare a migliorare e sul campo non mi sento inferiore a nessuno".