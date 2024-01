Theo sulle ombre dell'idolo Maldini: difensore centrale per allungarsi la carriera

A fronte dell'incredibile emergenza in difesa Theo Hernandez è stato utilizzato molto spesso da Stefano Pioli come difensore centrale nell'ultimo mese e mezzo di campionato. Considerate le caratteristiche del ragazzo, difronte a questo esperimento i tifosi del Milan a primo impatto non hanno potuto fare altro che storcere il naso, ma alla fine il campo ha dato ragione sia all'allenatore rossonero che al difensore francese, la vera mente di questo "cambiamento".

Theo Hernandez ha infatti dimostrato di saper intrepretare senza troppi problemi il ruolo di difensore centrale, e non a caso anche in uscite poco fortunate, come quella di Bergamo contro l'Atalanta ad esempio, l'ex Real Madrid si è distinto rispetto ai compagni grazie a prestazioni di altissimo livello, dimostrando anche un'intelligenza tattica che potrebbe senza ombra di dubbio tornagli utile nel proseguo della sua carriera. Non a caso oggi in conferenza stampa Stefano Pioli ha detto: "Theo centrale? Potrebbe essere una mossa volta ad allungargli la carriera".