Theo suona la carica verso Milan-PSG: il post social del terzino francese

Theo Hernandez torna tra i convocati dopo l'assenza in campionato contro l'Udinese. Per il francese, questa sera sarà anche un "derby" In famiglia contro il fratello Lucas, perno della difesa del PSG. A poche ore dall'importante sfida, questo il post social del terzino rossonero.