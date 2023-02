Theo, ti manca solo il gol: il treno rossonero ha segnato l'ultima volta il 5 novembre

MilanNews.it

Theo Hernandez da qualche partita a questa parte, come il Milan in generale, sembra essere tornato quello della prima parte di stagione. Contro il Torino ha trovato il suo quinto assist stagionale e anche contro il Tottenham e il Monza ha giocato due ottime partite, contribuendo anche al gol di Diaz contro gli Spurs. Al terzino francese manca solo il ritorno al gol che, per la cronaca come riporta il Corriere dello Sport, manca dallo scorso 5 novembre, partita contro lo Spezia. Sia contro il Torino che contro il Monza, Theo ha avuto due occasioni ghiottissime che però non è riuscito a capitalizzare.