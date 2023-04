Theo tocca il pallone, Fazzini tocca Theo: Marcenaro dà calcio d'angolo. E il Var rimane in silenzio

Rivedendo il replay è chiaro ed evidente come il giocatore dell'Empoli il pallone non lo vede proprio e tutto si poteva concedere in quell'occasione tranne che un calcio d'angolo, dal momento che il pallone è toccato solamente da Theo Hernandez in caduta. Fazzini infatti arriva in ritardo con la punta del piede e invece di trovare il pallone, trova il terzino del Milan che lo aveva bruciato sul tempo. Una svista non ritenuta meritevole di on field review da parte del Var Valeri che ha liquidato il caso in pochi secondi. Le immagini sembrano dire altro...