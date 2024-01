Theo torna a casa: dopo quattro partite Hernandez giocherà da terzino

Una delle novità di formazione, per il Milan di Pioli, è il ritorno di Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Un vero e proprio ritorno a casa per il calciatore francese che pure negli ultimi incontri giocati da difensore centrale ha offerto prestazioni molto positive. Theo tornerà terzino per la prima volta dopo quattro partite.

Infatti l'ultima volta in cui il 19 aveva giocato sulla fascia era stata contro la Salernitana, lo scorso 22 dicembre. Dopo le gare di campionato e Coppa Italia contro Sassuolo, Cagliari, Empoli e Atalanta erano state giocate tutte come centrale di difesa. Oggi in quel ruolo ci saranno Kjaer e Gabbia. Anche prima della Salernitana Theo Hernandez aveva cominciato a giocare partite da difensore centrale, specialmente dopo l'infortunio di Malick Thiaw.