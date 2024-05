Thiago Motta: "Ancelotti è uno dei migliori allenatori al mondo, se non il migliore. Nessuno può copiarlo"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto anche sulla gara vinta dal Real Madrid contro il Bayern Monaco in Champions League: "Una bellissima partita come spesso capita con il Real Madrid, noi però siamo concentrati nel pensare al nostro calcio, a Napoli-Bologna. Mi piace tanto però vedere il bel gioco si, il Real Madrid ha uno dei migliori allenatori al mondo sicuramente, trasmette tanto".

Ancelotti ottiene tanta disponibilità dai suoi giocatori

"Anche per questo è uno dei migliori al mondo se non il migliore al mondo. Carlo l'ho avuto come allenatore, riesce ad avere il massimo dai suoi giocatori, li responsabilizza. Quando il giocatore ha quella responsabilità per affrontare partite come quella dell'altra sera.. ma Carlo è così, nessuno può copiarlo. È impossibile essere come lui, sa responsabilizzarti ma sa togliere la tensione prima di una partita importante, se la prende tutta lui anche masticando le gomme. È bravo a non trasmettere la tensione ai suoi, nemmeno a me lo faceva: mi responsabilizzava ma sapeva lasciarmi tranquillo nel farmi esprimere al meglio".