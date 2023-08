Thiago Motta: "Barrow non disponibile con il Milan. Lucimi recuperato, Orsolini un po' indietro"

Lucumi, Orsolini e Barrow saranno disponibili? A dirlo è proprio Thiago Motta in conferenza stampa a due giorni dalla gara con il Milan: "Lucumi è recuperato sta bene, Orso si sta inserendo nel gruppo ma è un po' indietro, Musa non è disponibile per la prossima partita".