Thiago Motta espulso per proteste: la Curva Sud gli "dedica" un coro

In occasione del calcio di rigore concesso da Massa al Milan, poi sbagliato da Oliver Giroud, sono state veementi le proteste di Thiago Motta, allenatore del Bologna, per la decisione arbitrale. Esagerate per il direttore di gara ligure che ha espulso il tecnico italo-brasiliano. L'uscita dal campo è stata accompagnata dai cori della Curva Sud che, evidentemente, non ha dimenticato il passato nerazzurro: "Thiago Motta fi**** di pu*****".

