Thiago Motta: "Zirkzee? La cosa più importante è pensare al Milan, il suo futuro si vedrà"

Dalla sala stampa di Casteldebole Thiago Motta ha presentato la sfida che vedrà il suo Bologna impegnato sabato sera a San Siro contro il Milan. L'allenatore degli emiliani, reduce da un turno di pausa per l'impegno della Fiorentina in Supercoppa Italiana, ha toccato più temi nel corso dell'odierna conferenza stampa, facendo il punto ovviamente sugli infortunati e sull'avversario, arrivando anche a dire la sua su quanto successo a Maignan lo scorso sabato. Queste le sue dichiarazioni.

Più volte ha detto di Ferguson di non parlarne e tenerlo nascosto. Mi sembra però che non si sia riuscito a tenere nascosto un giocatore come Zirkzee che sabato giocherà contro il Milan, una delle sue pretendenti. Quanto diventa difficile trattenerlo?

"Il suo futuro si vedrà. Zirkzee è uno di quelli che si allena sempre bene, che trascina gli altri e che sa dimostrare anche ai nuovi cosa significa oggi giocare per il Bologna. Ha di fronte a sé un grande futuro, però la cosa più importante è pensare al nostro presente, ovvero il Milan, una partita che per rispetto della maglia del Bologna deve essere giocata al massimo".