Thiaw a DAZN: "Contenti di ricominciare, non aspettavamo altro"

Malick Thiaw, oggi titolare in Bologna-Milan, ha parlato a DAZN nel pre partita: “Siamo molto contenti di iniziare la stagione, non aspettavamo altro. È bello ripartire, siamo carichi e vogliamo vincere subito”.

Come stai? Può essere l’anno della conferma? “Mi sento bene, spero di fare bene anche oggi in campo. In questa stagione proverò a dare il massimo per la squadra, aiutando in difesa e in tutte le altre fasi di gioco”.