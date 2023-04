Thiaw a MTV: "Oggi vittoria importante: andiamo a Roma con fiducia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Malick Thiaw è intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita della vittoria dei rossoneri contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: "Oggi è stata una vittoria importante per rimanere attaccati al nostro obiettivo, la Champions League; e credo che ogni partita sia importante adesso ed è un bene aver conquistato questa vittoria. In Serie A tutte le partite sono difficili, non c’è partita in cui non si possa rimanere concentrati e giocare bene, quindi questa vittoria è molto importante"

Sulla sfida contro la Roma: "Ci aspetta una sfida difficile, importante, ma crediamo in noi stessi conosciamo le nostre qualità e sappiamo quello che possiamo dare in campo, quindi andiamo a Roma con fiducia"