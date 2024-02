Thiaw è il primo a tornare a disposizione: ecco quanto è passato

Le buone notizie per Stefano Pioli arrivano soprattutto dalla difesa. Non solo Simon Kjaer dovrebbe essere a disposizione e pronto a giocare titolare questa sera contro il Rennes ma il tecnico rossonero riabbraccerà anche Malick Thiaw che tornerà a disposizione in panchina dopo diverso tempo. Il centrale tedesco, come da programma, è il primo dei tre difensori centrali a tornare tra i convocati. Gli altri due, Tomori e Kalulu, ne avranno ancora per un paio di settimane, verosimilmente.

Thiaw si era infortunato nel corso della gara di ritorno contro il Borussia Dortmund in Champions League che, alla lunga, ha segnato anche l'eliminazione dei rossoneri dalla massima competizione europea. Da quel 28 novembre sono passati esattamente 79 giorni. Un recupero fondamentale per la squadra di Pioli che aveva bisogno di risorse in quel reparto.