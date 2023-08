Thiaw: "Esordio con la Germania apice della mia carriera. Rudiger un fratello maggiore"

Malick Thiaw a breve festeggerà il suo primo anno con il Milan. Il difensore tedesco, classe 2001, si è affermato nel corso della passata stagione come un titolare del Milan e quest'anno ha iniziato affianco a Tomori nelle gerarchie difensive di Stefano Pioli. Il giornale tedesco SportBild lo ha intervistato questa mattina, come una delle "stelle nascenti" del calcio tedesco. Qui le sue emozioni per l'esordio in nazionale maggiore con la Germania.

Sull'esordio in nazionale maggiore: "È stato incredibile quando ha suonato l'inno e io ero in campo. Ero un po' nervoso, ma soprattutto felice. È finora l'apice della mia carriera. Nonostante la sconfitta, il mio gioco è andato abbastanza bene. Il commissario tecnico mi ha elogiato per le mie prestazioni. Recentemente mi ha chiamato per farmi gli auguri di compleanno".

Sul rapporto con Rudiger: "Toni è come un fratello maggiore per me. Mi ha accolto subito bene, è diventato rapidamente un amico ed è semplicemente un carattere estremamente onesto e autentico. Mi ha dato molti consigli. Anche Toni è andato all'estero all'inizio, in Italia. Durante il nostro viaggio negli Stati Uniti con il Milan abbiamo incontrato Toni e il Real Madrid. Abbiamo scambiato le maglie, appenderò la maglia di Toni a casa mia".

Sull'Europeo in casa: "Sì, l'Europeo in casa è il mio obiettivo più grande. Come calciatore, naturalmente vuoi giocare il più possibile - è ovviamente il mio sogno nella nazionale. Ma per me già ogni convocazione è qualcosa di molto speciale. Per questo devo continuare a lavorare sodo ogni giorno al Milan".