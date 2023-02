MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani alle 18 in casa del Monza, parlando anche di Malick Thiaw: "Io non scopro talenti, lo fa la società. Io li faccio giocare quando li vedo pronti. Ha ottime qualità, ha tutto per diventare un difensore molto forte".