Thiaw: "L'inizio al Milan non è stato così difficile perché non mi aspettavo di giocare arrivando dallo Schalke ai Campioni d'Italia"

© foto di DANIELE MASCOLO

"Non è stato così difficile l'inizio al Milan perché non mi aspettavo di giocare subito arrivando dallo Schalke ai Campioni d'Italia. Ma sono molto contento della mia crescita. Sono incredibilmente grato al Milan per avermi dato questa possibilità". Così Malick Thiaw sul Milan ai microfoni della Bild dopo l'esordio in Nazionale di ieri sera. Il giovane difensore rossonero ha poi parlato della partita con la Polonia: "In mezzo alla difesa devo parlare molto, Rudiger mi ha aiutato. Voglio il posto da titolare".