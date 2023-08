Thiaw: "Mi è sempre piaciuto lo stile di Boateng. Prima ero un centrocampista, mi affascinava Yaya Touré"

Malick Thiaw a breve festeggerà il suo primo anno con il Milan. Il difensore tedesco, classe 2001, si è affermato nel corso della passata stagione come un titolare del Milan e quest'anno ha iniziato affianco a Tomori nelle gerarchie difensive di Stefano Pioli. Il giornale tedesco SportBild lo ha intervistato questa mattina, come una delle "stelle nascenti" del calcio tedesco. Qui le dichiarazioni sui suoi idoli del passato.

Che leggenda del Milan ammiravi: "Mi è sempre piaciuto lo stile e il modo di giocare di Kevin-Prince Boateng. In generale devo dire: ci ho messo qualche giorno o settimana per capire davvero che stavo giocando a Milano".

Sui modelli come difensore: "Non proprio, perché sono diventato difensore centrale solo a 17-18 anni. Prima ero centrocampista difensivo. Yaya Touré mi ha sempre affascinato in quel ruolo. Era robusto, muscoloso, con un buon tiro, eppure sembrava tutto molto facile".