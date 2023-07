Thiaw: "Non siamo ancora al 100% ma saremo pronti per la prima di campionato"

Mattatore della sfida tra Juventus e Milan che si è giocata nella notte italiana a Los Angeles, è stato Malick Thiaw. Il centrale tedesco ha segnato il primo gol della partita con un bel colpo di testa e poi, sempre con la specialità della casa, ha servito una sponda per la seconda rete del Milan con Giroud. Thiaw è stato intervistato in zona mista al termine della partita. Le sue parole.

Sul primo gol (non ufficiale) con il Milan: "Sono molto contento di aver segnato il mio primo gol con il Milan. Il primo gol è sempre speciale e non penso che me lo dimenticherò. Sono felice"

Sulla partita e condizione di forma: "Non è molto che ci alleniamo, perché avendo giocato in Nazionale abbiamo fatto delle vacanze più lunghe ma siamo ancora in pre campionato e possiamo ancora migliorare la nostra condizione. Certo, non siamo ancora al 100% ma abbiamo tempo per essere pronti alla prima di campionato"