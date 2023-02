Thiaw, non solo difesa: Malick pericoloso anche in attacco

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Malick Thiaw è la rivelazione del mese di febbraio per i rossoneri, con il passaggio a tre in difesa il centrale tedesco ha trovato e ripagato la fiducia di Pioli e ora sembra inamovibile dalla formazione titolare. Ma le sue prestazioni non sono ottime solo in fase difensiva, anche in attacco Thiaw sa rendersi pericoloso. Il match report della gara di sabato contro il Monza, pubblicato dalla Serie A, mostra come il giovane tedesco sia stato il secondo giocatore rossonero con più tocchi nell'area avversaria: il primo è Origi (7) e secondi a pari merito proprio Thiaw e Diaz (4).