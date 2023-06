Thiaw, oro rossonero: oggi vale 14 milioni in più dell'anno scorso

MilanNews.it

Le ottime prestazioni di Malick Thiaw non sono passate inosservate: è stato la grande sorpresa in positivo della difesa rossonera, e contro la Polonia di Lewandowski ha impreziosito il suo esordio in nazionale con una grande prestazione. Il giovane rossonero è in continua ascesa, come testimoniano i dati di Transfermarkt.it: rispetto alla scorsa stagione, il valore di mercato di Thiaw è aumentato di 14 milioni e ora si attesta attorno ai 20.