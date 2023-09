Thiaw, premiato al Gentleman, ringrazia sui social: "Il duro lavoro continua"

Malick Thiaw nella serata di ieri è stato fra i calciatori del Milan premiati al Premio Gentleman. Nello specifico il centrale tedesco è stato insignito come giocatore rivelazione rossonero. Sui social, ieri sera, ha postato un paio di scatti della serata e ha lasciato questo messaggio di ringraziamento e non solo: "Grazie per questo riconoscimento! Sono felice di averlo ricevuto. Il duro lavoro continua".