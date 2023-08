Thiaw racconta la sfida Champions col Tottenham: "San Siro da brividi, con Kane niente trash talking"

Malick Thiaw a breve festeggerà il suo primo anno con il Milan. Il difensore tedesco, classe 2001, si è affermato nel corso della passata stagione come un titolare del Milan e quest'anno ha iniziato affianco a Tomori nelle gerarchie difensive di Stefano Pioli. Il giornale tedesco SportBild lo ha intervistato questa mattina, come una delle "stelle nascenti" del calcio tedesco. L'intervista.

Sull'esperienza in Champions dell'anno passato: "Sono stato convocato per la squadra solo dalla fase a eliminazione diretta. Ed è stato proprio da lì che è iniziato per me con la partita contro il Tottenham e Harry Kane. Quando ho sentito per la prima volta l'inno della Champions League sul campo di San Siro, ho avuto i brividi su tutto il corpo e ho pensato solo: wow! Sono estremamente grato di poter vivere tutto questo. La partita casalinga è stata incredibile - titolare, nella Champions League, contro Kane. La partita è andata molto bene per me. Da allora sapevo cosa fosse veramente la Champions League".

Sulla sfida con Kane: "Abbiamo tenuto sotto controllo lui e la squadra, non ha segnato né assistito a un gol. Personalmente Kane come avversario è molto tranquillo, non c'è stato trash talking".