Thiaw su Kjaer: "Mi sento molto a mio agio a giocare con lui"

Nel corso della serata del Premio Gentleman, in cui è stato premiato come giocatore rivelazione del Milan per la passata stagione, Malick Thiaw ha parlato ai microfoni di MilanNews.it anche di Simon Kjaer, indiziato numero uno per essere il suo compagno di reparto nel derby di sabato contro l'Inter. Queste le parole del tedesco: "Il mister decide chi gioca con con chi. Kjaer? Penso che sia un giocatore molto esperto, molto bravo, che parla molto e mi sento molto a mio agio a giocare con lui. Spero che anche lui si senta a suo agio a giocare con me"