Thiaw sui social: "Mi sei mancato San Siro"

Considerato un titolare in questo inizio di stagione dopo l'esplosione a metà annata scorsa, Malick Thiaw continua a sorprendere. Il difensore tedesco ha esultato sui propri canali social nelle ore successive alla vittoria con il Torino in casa: "I‘ve missed you San Siro (Mi sei mancato San Siro)"