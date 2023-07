Thiaw sul pezzo, gli elogi del CorSera dopo la Juve: "Si candida a un posto da titolare fisso"

Malick Thiaw è stato sicuramente uno dei più positivi nella seconda amichevole del Milan in America contro la Juventus. Se in difesa, soprattutto per la condizione fisica, ha concesso qualcosa in termini di reattività, nell'area avversaria - di testa - è stato letale: un gol e un assist. Il Corriere della Sera lo ha elogiato così stamattina: "Il tedesco si candida a un posto da titolare fisso nella linea a quattro della prossima stagione"