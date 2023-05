Thiaw: "Uscire in semifinale è molto deludente, ma al Milan sono molto felice e soddisfatto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Malick Thiaw, difensore del Milan, intervistato da Prime Video Deutschland, ha riconosciuto la sua inesperienza a certi livelli dopo il ko contro l'Inter in Champions League: "Uscire in semifinale è molto deludente, ma sono contento di aver giocato due gare di questo tipo. Ero un po' nervoso, non sono abituato a giocare in semifinale di Champions".

Com'è andato il suo primo anno al Milan?

"Sono molto felice e soddisfatto al Milan. Amo la città, la gente e il club".