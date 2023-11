Thorstvedt riprende la Salernitana: 2-2 al Mapei

La prima sfida della dodicesima giornata è terminata in pareggio: la Salernitana, ospite del Sassuolo, va sul 2-0 prima di subire la rimonta neroverde con doppietta di Thorstvedt. Un punto a testa dunque che non schioda la Salernitana dall'ultimo posto e non aiiuta di molto il Sassuolo a risalire.