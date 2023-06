Thuram all'Inter: 5 anni a 6 milioni a stagione. Martedì sarà a Milano

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcus Thuram-Inter, ci siamo. L'attaccante francese è a un passo dai nerazzurri, come ribadito oggi da La Gazzetta dello Sport: al momento il giocatore si trova a Parigi, in attesa delle visite mediche e della firma. Martedì l'ex 'Gladbach sbarcherà a Milano per le visite, poi ci sarà l'ufficialità: raggiunto l'accordo quinquennale per 6 milioni di euro a stagione. Negli ultimi giorni il giocatore avrebbe già parlato al telefono con Simone Inzaghi, il tecnico piacentino lo ha rassicurato sul futuro impiego e su quello che sarà il progetto tecnico.