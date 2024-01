Ti è mancato rispetto nei periodi difficili? Pioli: “Onestamente no. Cerco di fare il meglio, poi quel che sarà…”

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport dopo Milan-Roma:

Hai mai avuto la sensazione che ti si mancasse un po’ di rispetto nei momenti difficili? “No, onestamente no. Non pretendo e ci mancherebbe altro, gratitudine per quello che abbiamo fatto in questi anni. Rispetto sì, poi chi lo vuole usare ok, chi non lo vuole usare… Non posso stare dietro a tutti. Io sto dietro ai miei giocatori, cerco di lavorare al meglio e di farli rendere al massimo. Dopo quello che sarà, sarà”.