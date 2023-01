Tiemoue Bakayoko a Casa Milan, il giocatore riflette sul suo futuro

Fonte: dal nostro inviato a Casa Milan Gianluigi Torre

Tiemoue Bakayoko è arrivato pochi minuti fa a Casa Milan. Il centrocampista francese, in prestito dal Chelsea, quest'anno deve ancora giocare un minuto in partite ufficiali con la maglia rossonera ed è evidentemente fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. Il giocatore quindi deve prendere una decisione sul proprio futuro: rimanere altri sei mesi al Milan, fino alla fine del prestito, o partire già ora per andare a trovare minutaggio altrove.