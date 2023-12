Tifoseria della Salernitana contesta Iervolino, che poi ribatte. Venerdì c'è il Milan

(ANSA) - SALERNO, 14 DIC - "In questi giorni ho ricevuto con una irriconoscenza incredibile degli striscioni offensivi e minacciosi. Credo ci sia un'allucinazione diffusa perché ho sempre rispettato questa città e questa tifoseria con i fatti". Lo ha detto il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino parlando della contestazione ricevuta dopo il ko interno con il Bologna e nei giorni successivi. "Non sono mai stato carico di retro-pensieri verso nessuno, non ho investimenti che devo proteggere e ho solo dato a questa città. Ho rispettato, rispetto e rispetterò sempre la tifoseria perché è giusto quindi non capisco questi messaggi e non comprendo perché debbano esserci quelle offese.

Non accetto compromessi, non accetto la violenza e non mi piegherò mai a questo modo di fare. Sono convinto che possiamo farcela, abbiamo bisogno dei tifosi e di tutti quelli che hanno a cuore la Salernitana. Serve energia positiva e bisogna remare tutti dalla stessa parte". (ANSA).