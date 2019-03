Tifosi Eintracht in corteo a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - I migliaia di tifosi dell'Eintracht Francoforte hanno sfilato in corteo tra le strade del centro di Milano fino allo stadio Meazza per la partita contro l'Inter che si terrà alle 21. Dalle 15.30, per oltre un'ora, la circolazione in zona è stata bloccata per consentire il passaggio dei supporter della squadra tedesca, arrivati in numero record (oltre 13mila) per il ritorno degli ottavi di Europa League. La fiumana è stata scortata da un imponente cordone di agenti, una misura resa necessaria dal pericolo per l'ordine pubblico come segnalato dalla Prefettura e dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive. I tifosi sono entrati allo stadio attorno alle 17, ma il timore è che anche dopo la sfida possano esserci scontri con gli avversari nerazzurri. Le due fazioni hanno infatti una storica rivalità legata soprattutto ad appartenenza politica diversa: di "destra" gli interisti, di "sinistra" i tedeschi. A spaventare, in particolare, i circa 400 ultras "attenzionati".