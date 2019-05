Tifosi-Messi, tensione in aeroporto

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Se la partita di Anfield è stata da dimenticare per il Barcellona, a Leo Messi è andato di traverso anche il dopo. All'aeroporto di Liverpool c'è stato un momento di tensione tra alcuni tifosi blaugrana e l'argentino, riferisce il Mundo Deportivo. Il capitano è arrivato nello scalo accompagnato da Pepe Costa, direttore del suo staff personale, ritardo dovuto a un controllo antidoping. Al controllo di sicurezza, un piccolo gruppo di tifosi, delusi dalla sconfitta, ha rimproverato Messi per il modo in cui è arrivata l'eliminazione della Champions. Leo, apparso non meno affranto, li ha affrontati a muso duro, scrive il giornale, e solo l'intervento di Pepe Costa, che lo ha allontanato, ha evitato che l'incidente avesse conseguenze più gravi. Il Mundo Deportivo aggiunge che, negli stessi momenti, un altro gruppo di fan si è schierato con Messi e lo ha applaudito.