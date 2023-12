Tifosi rossoneri MVP: ennesimo sold out a San Siro, anche contro il Sassuolo. I numeri

Il Milan ha avuto numeri impressionanti di spettatori a San Siro nel 2023: quasi due milioni. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che riporta stamattina anche altri dati, tra cui la media dei tifosi presenti nell'impianto milanesi in tutte le competizioni nel 2023, vale a dire 71.957. La Rosea riferisce poi che la presenza femminile tra gli spettatori è salita al 21% (+3% rispetto al 2022), gli Under 20 sono al 19% (+3% sullo scorso anno), mentre gli spettatori dall’estero quasi raddoppiati: dal 14% al 27%.

Nonostante siamo nelle festività natalizie e a poche ore dal Capodanno, domani sera per Milan-Sassuolo, San Siro sarà ancora una volta tutto esaurito. Nelle ultime stagioni, i tifosi rossoneri non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla squadra e da anni non si vedeva uno stadio così caldo e gremito.