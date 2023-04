Tigre, Retegui: "Futuro in Europa? Il presidente ha detto che a luglio potrebbe essere probabile che io venga ceduto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al suo futuro, Mateo Retegui, attaccante del Tigre accostato anche al Milan nelle scorse settimane, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Futuro in Europa? Sì, il presidente Melaraña ha detto che a luglio potrebbe essere probabile che io venga ceduto. A me piace molto l’idea, è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio, i più grandi sono in Europa".