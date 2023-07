Tijjani Reijnders e l'Italia: con l'Olanda U20 ha affrontato nel 2018 la nazionale azzurra di Matteo Gabbia

vedi letture

Tijjani Reijnders, nuovo centrocampista rossonero, nella sua giovane carriera, ha già avuto un breve incrocio con l'Italia: come riporta il sito ufficiale del Milan, infatti, con la nazionale olandese Under 20, Reijnders giocò gli ultimi 20 minuti contro i pari età dell'Italia il 20 novembre 2018 al Sportpark Nieuw Zuid. Tra gli azzurri, in quella partita, c'era anche Matteo Gabbia.