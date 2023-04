MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, per lo storico quarto di finale di Champions League:

Timori dopo lo 0-4 di campionato?

"Timore zero. Non siamo stati il solito Napoli, non siamo stata la solita squadra. Domani sarà una partita completamente diversa".