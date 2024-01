Tiribocchi: "La Coppa Italia per il Milan è un obiettivo concreto insieme all’Europa League"

Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato così a Tuttosport della sfida di stasera tra Milan e Atalanta: "Che partita mi aspetto? Sicuramente combattuta. Il campionato sta dicendo che il Milan ha nove punti in più rispetto all’Atalanta ma nello scontro diretto si è visto quante difficoltà abbia avuto nell’affrontarla e come è andata...

È una sfida che vale tanto per entrambe: per il Milan, senza più la Champions e con lo scudetto lontano, la Coppa Italia diventa un obiettivo concreto insieme all’Europa League; mentre l’Atalanta ha la possibilità di vincere quel benedetto trofeo che Gasperini insegue da un po’ di tempo e che meriterebbe a conclusione di un ciclo. Dulcis in fundo, l’uscita dell’Inter da quella parte del tabellone fa sì che in semifinale chi la spunterà a San Siro sia favorito".