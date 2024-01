Tiribocchi: "Sorpreso da Theo centrale. Pioli? Se ti mancano dieci giocatori..."

vedi letture

Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante Simone Tiribocchi ha commentato così la posizione di Stefano Pioli: "C’è tanto parlare intorno a Pioli, ma nel mercato sono arrivati tanti doppioni che non hanno inciso davvero in partita. E poi c’è il fattore infortuni: se ti mancano dieci giocatori inevitabilmente il livello scade in allenamento e questo poi si riflette sul rendimento in partita".

Tra le "invenzioni" di Pioli c'è sicuramente la scelta di mettere Theo Hernandez centrale di difesa: "Se mi aspettavo che il francese entrasse così facilmente nel ruolo? No, ma è un segnale importante sulla presa che ha l’allenatore sulla squadra. Theo non stava giocando bene a sinistra e questa sua esplosione al centro va vista anche come un messaggio dato a Pioli, un mettersi a disposizione per il bene della squadra e pure per puntellare la posizione di chi ne è alla guida".