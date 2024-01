Tiribocchi su CDK: "Ecco perchè ha fallito al Milan. Ora reagisce in maniera diversa all'errore"

Stasera a San Siro, nei quarti di Coppa Italia, il Milan ospiterà l'Atalanta di Charles De Ketelaere. Ai microfoni di Tuttosport, l'ex attaccante Simone Tiribocchi ha detto la sua sul belga e sulle sue difficoltà l'anno scorso in maglia rossonera: "Perché De Ketelaere al Milan ha fallito? Perché è stato giudicato sin dal primo giorno, anche per quella interminabile trattativa col Bruges che ha reso ancora più alte le aspettative su di lui.

De Ketelaere come indole forse preferisce un ambiente più ovattato e sicuramente è passato da un campionato troppo facile per lui a uno troppo difficile. A Bergamo mi sembra cresciuto fisicamente e soprattutto mentalmente perché vedi che reagisce in maniera diversa all’errore: ecco, forse all’Atalanta sta facendo quel passaggio che gli serviva prima di arrivare al Milan...".